جوارديولا يحقق رقمًا تاريخيًا فى دورى أبطال أوروبا

أنهى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا متصدرا، وذلك للمرة التاسعة خلال 10 مشاركات له في البطولة الأوروبية.



وحقق السيتي فوزا ثمينا على ضيفه هوفنهايم، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي الفريق الإنجليزي هذا الدور في صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة.



ويعد ليروي ساني جناح مانشستر سيتي أول لاعب ألماني يسجل في مرمى فريق ألماني منذ هدف مواطنه مسعود أوزيل مع أرسنال أمام بايرن ميونيخ عام 2015.



واستقبل السيتي 3 أهداف من ضربات جزاء على أرضه في جميع البطولات هذا الموسم حتى الآن، وهو ما يعادل جميع الأهداف التي استقبلها في الموسم الماضي من ركلات جزاء، وذلك بعد هدف هوفنهايم الوحيد.