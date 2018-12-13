مواجهات نارية تنتظر ليفربول فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل لدور الـ16 بعد انتصاره أمام منافسه نادي نابولي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



واحتل نادي ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يملك 11 نقطة.



وسيواجه الفريق الإنجليزي في الدور القادم فريق من الأندية المتصدرة للسبع مجموعات المتبقية، وتأتي قائمة الأندية المحتملة لمواجهة ليفربول في دور ال16 كالتالي:-



1- بوروسيا دورتموند الألماني.



2- برشلونة الإسباني.



3- بورتو البرتغالي.



4- ريال مدريد الإسباني.



5- يوفنتوس الإيطالي.



6- بايرن ميونيخ الألماني.