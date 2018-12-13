البحرين.. انتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان

انتخب مجلس النواب البحريني، أمس الأربعاء، النائب فوزية زينل، رئيسًا لمجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.



وفاز النائب عبدالنبي سلمان، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على 24 صوتًا وفوز النائب علي زايد بالتزكية بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.



يذكر أن الرئيس فوزية زينل تعتبر أول بحرينية ترأس السلطة التشريعية وهي إعلامية ومستشارة في الشؤون الأسرية والنفسية وناشطة اجتماعية.



ولأول مرة تدخل البرلمان وكانت قد ترشحت في الانتخابات مرتين قبل أن تفوز في الانتخابات النيابية لعام 2018 الأخيرة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية في الجولة الأولى.