زعيم حزب العمال البريطانى: حكومة "ماى" فى فوضى ولا تسيطر على كتلتها

صرح زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، بأن حكومة تيريزا ماي في حالة فوضى، ونجاتها من حجب الثقة كزعيمة للحزب المحافظ لن يؤثر على حياة المواطنين.



وقال "كوربين"، في بيان له في أعقاب تصويت الحزب المحافظ على حجب الثقة عن تيريزا ماي، إن "تصويت اليوم لن يؤثر على حياة المواطنين. وقد فقدت رئيسة الوزراء الأغلبية في البرلمان وحكومتها في حالة فوضى وهي غير قادرة على إتمام بريكست، بالشروط التي من شأنها أن تتجاوب مع مصالح البلاد وتدعم سوق العمالة والاقتصاد".



واعتبر "كوربين" فارق الـ83 صوتًا الذي حصلت به ماي على ثقة حزبها، ضئيلًا جدًا بالنسبة للحديث عن سيطرتها على الحزب.