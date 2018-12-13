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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:12 ص

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع
وكالات
dostor.org/2433906

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مع تراجع الدولار وانحسار التوقعات بشأن عدد مرات زيادة أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1244.40 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب في التسوية 2.80 دولار، أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 1250 دولارا للأوقية.

وانخفض الدولار مقابل سلة عملات بعد بيانات أظهرت استقرار أسعار المستهلكين دون تغير يذكر في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، بما يدعم الرأي القائل بأن التضخم الأساسي ما زال قويا، لكنه غير كاف لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أن يتبني نهجا قويا تجاه تشديد السياسة النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 1262 دولارا للأوقية، أي بعلاوة على أسعار الذهب. وقفز البلاديوم بنحو 19 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 14.73دولار للأوقية. ولامست الفضة في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر عند 14.77 دولار للأوقية. وقفز البلاتين اثنين بالمئة إلى 798 دولارا للأوقية.

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