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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:38 ص

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2433903

استقرت أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم الخميس، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيهات للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيه، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيهات.

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