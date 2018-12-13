ليون الفرنسى يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من شاختار الأوكرانى

حصل أولمبيك ليون على مراده لضمان تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه كان بحاجة إلى هدف نبيل فقير بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك اليوم الأربعاء.



وتأخر ليون بهدف جونيور مورايس في منتصف الشوط الأول وبدا أنه في طريقه لوداع البطولة وأن الفريق الأوكراني سيقفز فوقه في ترتيب المجموعة السادسة.



لكن فقير أدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتعادل ليون للمرة الخامسة على التوالي في المجموعة ويضمن المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بطل إنجلترا.