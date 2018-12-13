تعادل مثير بين بايرن ميونخ وأياكس أمستردام بدورى أبطال أوروبا

تعادل فريق بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل مثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على معلب يوهان كرويف أرينا في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وافتتح "ليفاندوفيسكى" التسجيل لبايرن ميونخ فى الدقيقة الـ13، بعد تمريرة جنابرى، وعادل دوسان تاديتش النتيجة لأياكس في الدقيقة الـ61 بعد تمريرة فان دي بيك.



وحصل ووبر لاعب أياكس على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على جوريتزكا لاعب البايرن، وفي الدقيقة 75 تعرض لاعب بايرن ميونخ للطرد بعد تدخل عنيف بالقدم في رأس لاعب أياكس، ثم تسبب جيروم بواتينغ في ركلة جزاء لصالح أياكس في الدقيقة 82، نفذها تاديتش بنجاح على يمين الحارس نوير، معلنًا تقدم الفريق الهولندي.



وبعدها بخمس دقائق فقط، سجل ليفاندوفيسكى هدف التعادل للفريق الألماني من ركلة جزاء، حصل عليها البديل ألكانتارا، قبل أن يحرز البديل الآخر كومان الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 90، وفي آخر دقائق الوقت بدل الضائع، أحرز نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ هدفًا في مرماه، لتنتهي المباراة 33.