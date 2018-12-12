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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:45 م

صحفيون ينعون إبراهيم سعدة: "فقدنا جوهرة التاج"

صحفيون ينعون إبراهيم
حمدين حجاج
dostor.org/2433865

نعى عدد كبير من الصحفيين المصريين رحيل الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة دار «أخبار اليوم» الأسبق.

الكاتب الصحفي رشاد كامل رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، قال: «رحم الله الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة الإنسان العظيم والصحفي المتميز، ذلك الرجل الذي عرفته عن قرب».

ويضيف: «نجحت في إجراء حوار صحفي هام معه، وكان طيلة مسيرته يتميز بالتواضع الجم والأدب الشديد، وكان في كل معاركه الصحفية شخص عفيف اللسان، ويكفي له ثباته على مبدأه من الرئيس السادات، فهو شخص لم يتبدل طيلة مشواره».

وقال الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق: «بدأ حديثه بالتأكيد أن رحيل إبراهيم سعدة يمثل خسارة فادحة للوسط الصحفي، فهو جوهرة التاج الصحافة المصرية خلال الـ30 عاما الأخيرة».

وأضاف برحيل إبراهيم سعدة تستمر مؤسسة «أخبار اليوم» في فقد العديد من رموزها المهمين، بعدما فقدت في السابق الكبيران أحمد رجب ومصطفي حسين، في وقت تمر فيه صاحبة الجلالة بأصعب مراحلها، مؤكدا أن وفاته جاءت في فترة كانت تحتاج الصحافة لمثله.

سليمان جودة رئيس تحرير الوفد الأسبق، وصف سعدة بالكاتب الذي برع قلمه في مزج الأدب بالسياسة، في ظاهرة لم يقدر على فعلها غيره.

وقال: "المتأمل لمسيرة سعدة يجده شخصا كان قادرا على إثارة القضايا الكبرى، التي تثير فضول القارئ"، منهيا حديثه بقوله: "برحيل إبراهيم سعدة تفقد الصحافة المصرية ملمحا أساسيا من ملامحه".

الكاتب الصحفي مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة "المصور" السابق اعتبر رحيل إبراهيم سعدة يمثل خسارة كبيرة للصحافة المصرية، معتبرا إياه واحدًا من أهم المدارس الصحفية التي شهدتها صاحبة الجلالة.

وأضاف: "لن انسي أبدًا عندما قرأ لي موضوعًا خلال فترة بدايتي الصحفية، ففوجئت به يعلق على كتاباتي في عموده في جريدة «الأخبار»، مبشرا بقدوم وميلاد موهبة صحفية".

وناشد «الدقاق» نقابة الصحفيين ومؤسسة «أخبار اليوم» تخصيص جائزة تحمل اسم الكاتب الراحل.

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