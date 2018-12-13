اليوم.. طرح فيلم "سبايدر مان" بطولة تامر حسنى بدور العرض السينمائى

أكد الفنان تامر حسني، أن فيلم الإنيميشن العالمي "Spider man into the spider verse" ليس للأطفال فقط؛ بل للكبار أيضًا.



وقام "تامر" بالترويج للفيلم من خلال نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مؤكدًا أنه سيتم عرض الفيلم، اليوم الخميس، في جميع سينمات الوطن العربي، داعيًا الكبار والصغار لمشاهدته.



ويقوم "تامر" بالأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر" ضمن أحداث العمل، ويشاركه البطولة محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفيلم من إنتاج شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني.