انطلاق المرحلة الثانية للقوافل التدريبية "مشواري" بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية، للقوافل التدريبية الخاصة بمشروع "مشواري" ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك بالمحافظات غير المدرجة بالبرنامج (محافظة جنوب سيناء - مدينة طور سيناء) من خلال (مدربين ماستر تنمية المهارات) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



من جانبه، قال محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المرحلة الثانية للمشروع تقام خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر، ويقام اليوم الأول بمركز شباب الصيادين بقريه الجبيل.