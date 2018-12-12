محافظ الأقصر يشهد فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "الجيش وأبطال المستقبل"

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، اليوم الأربعاء فعاليات الندوة التثقيفية الرابعة لطلاب التعليم الأساسي ـ الثانوي (مدارس محافظة الأقصر) بعنوان "الجيش وأبطال المستقبل"، التي نظمتها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتنسيق مع محافظة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وعرض فيلم قصير عن بعض الأنشطة التي تقوم بها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كما تم عرض فيلمين تسجيليين عن أبطال القوات المسلحة في سيناء وتصديهم للإرهاب، وفيلم تسجيلي عن دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في المدارس الثانوية العسكرية على مستوى الجمهورية.



كما تضمنت فعاليات الندوة قيام اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، بإلقاء محاضرة بعنوان "الجيش وأبطال المستقبل"، استعرض خلالها نماذج من بطولات القوات المسلحة في سيناء ومحاربة الإرهاب، كما تناول الدور الواجب على شباب مصر وأبطال المستقبل تجاه وطنهم، مؤكدًا أن مصر لن تنسى من استشهد ومن أصيب وضحى وما زال يضحي من أجل الوطن.



من جانبه توجه محافظ الأقصر في كلمته، بالتحية لأرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، مؤكدا على عظم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة لحماية الوطن، مشيدًا بقوة التلاحم بين الشعب والجيش، مؤكدًا أن الجيش على مدار تاريخه جزء لا يتجزأ من الشعب المصري.