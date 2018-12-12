تسيير 55 فندقا وباخرة سياحية بين أسوان والأقصر

نجحت الهيئة العامة للنقل النهري، في تسيير حركة 55 عائمة سياحية (فندق وباخرة) بطول المجرى الملاحي النهري بين محافظتي "الأقصر وأسوان".



قال المهندس محمد الشربيني مدير عام منطقة مصر العليا، أنه تابع، الأربعاء، أعمال إلقاء الشمندورات الخاصة بتحديد مسار المجرى الملاحي النهري لتفادي ظاهرة شحوط الفنادق العائمة، ببين الأقصر وأسوان بإجمالي 70 شمندورة، مشيرًا إلى توجيهات رئيس هيئة النقل النهري، بضرورة تحقيق السيطرة الكاملة نحو تنظيم تحرك العائمات السياحية من نقطة الانطلاق سواء من أسوان أو الأقصر.



ووجه الشربيني بضرورة متابعة حركة العائمات في المجرى الملاحي النهري، والالتزام بالمسار الملاحي المحدد والسرعات المقررة وبالغاطس المسموح به خلال هذه الفترة من العام، وأنه حال عدم التزام قائدي البواخر يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة.