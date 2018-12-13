حالة الطقس اليوم: بارد ليلًا بدون أمطار

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الرى، عدم سقوط أمطار، اليوم الخميس.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.



