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النفسية إيه؟
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:20 م

الموت يغيب رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس

الدكتور طارق أسعد
الدكتور طارق أسعد
شيماء دهب
dostor.org/2433857

غيّب الموت، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، عن عمر ناهز الـ58 عامًا.

ويُعد الدكتور طارق أسعد أحد أهم علماء الطب النفسي واضطرابات النوم في الشرق الأوسط، وساهم في الآونة الأخيرة في الإدلاء بأحاديث صحفية للتوعية بمخاطر اضطرابات النوم، إضافة إلى نصائحه وروشتاته الطبية في العديد من الوسائط والمنصات الإخبارية كـ"الدستور" والوطن ومجلة نصف الدنيا وطبيبك الخاصة، أحد الإصدارات المتخصصة بجريدة الجمهورية، أو حلوله ضيفًا على برامج التوك شو؛ ليحلل ويرصد الكثير من المشاكل التي تواجه المواطنين.

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