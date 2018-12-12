أعضاء مجلس النواب البحريني ينتخبون فوزية زينل رئيسًا للمجلس

انتخب أعضاء مجلس النواب البحريني، فوزية عبد الله زينل رئيسًا للمجلس.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال الجلسة الإجرائية للمجلس من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث حصلت السيدة فوزية عبدالله زينل على 25 صوتًا من أصل 40.



وقالت فوزية زينل، رئيس مجلس النواب - في كلمة بعد انتخباها وفقًا للوكالة البحرينية - "أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية، وافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، في ظل المشروع الإصلاحي".



وأضافت: "يسرني أن أشكر كل من صوت لي، كما أشكر كل من لم يصوت لي، في ممارسة ديمقراطية حضارية، نقف لها جميعًا بكل الاحترام والتقدير، وأتمنى أن نعمل معا ضمن (فريق البحرين النيابي)، لخدمة الوطن والمواطنين، وبالتعاون مع الحكومة، ومجلس الشورى الموقر، وأعاهدكم بأن أقف على مسافة واحدة مع الجميع، لنبدأ صفحة جديدة من العمل النيابي، وبجهود متفانية لخدمة السادة النواب، عبر جهاز الأمانة العامة للمجلس".



بدوره، هنأ غانم بن فضل البوعينين، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب - في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد - فوزية زينل، رئيس مجلس النواب، على ثقة النواب بها، وفوزها بمنصب رئيس المجلس، مؤكدًا سعي الحكومة من خلال مقتضيات التعاون مع مجلس النواب إلى تطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية، وتهيئة المشروعات، والبرامج الموجهة لتحقيق طموحات المواطن البحريني، مؤكدين أن الحكومة تضع مسألة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على رأس أولوياتها.