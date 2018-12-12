تفوق مصرى فى منافسات اليوم الأول بسباق النيل الدولى للكانوى والكياك

تصدر منتخب مصر الوطني للكانوى والكياك منافسات اليوم الأول من سباق النيل الدولي والذي ينظمه الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد السكري، بنادي التجديف بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 12- 13 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

واحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات وبرونزية واحدة.

وحقق منتخب الجزائر 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، في حين حصد المنتخب العراقي 10 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و6 برونزيات، وحصد منتخب تونس ذهبيتين وفضيتين، في حين حقق منتخب إسبانيا 3 ميدليات ذهبية، وحصد منتخب ساوتومي ذهبية واحدة، ومنتخب السنغال فضية واحدة.

وجاءت نتائج منتخب مصر كالتالي: حقق منتخب مصر فضية سباق 500 متر رباعي كياك ناشئين والذي يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، وأحمد خالد إسماعيل وعبدالرحمن الشبلي، وأحمد السيد البدويهي.

وحصد حسن أمجد المركز الرابع بسباق فردي كانوى، وحقق علاء الدين أبوسمرة ذهبية الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وسما فاروق على ذهبية سباق الزوجي كياك سيدات.

وحصل عبدالله يسري على المركز الرابع بسباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو، وسهيلة جمال ذهبية منافسات 500 متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردي الكانوى.

وحقق كل من منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية الرباعي متقدم كياك، فيما حقق الثنائي فرح محسن وحبيبة محسن ذهبية منافسات زوجي 500 متر كياك ناشئات.

وحصدت سهيلة جمال ذهبية الفردي كياك ناشئات، وحقق الرباعي على حسن ومؤمن مهران وعمر حسن وعمرو أبوزيد فضية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن وعمرو أبوزيد فضية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي جلال أسامة وحسن أمجد فضية منافسات الزوجي كانوى رجال.

وحققت صفا فاروق فضية سباق 500 متر فردي كانوى، فيما حقق علاء الدين أبوسمرة ذهبية سباق فردي كياك ناشئين، وحقق الثنائي علاء الدين أبوسمرة وأحمد السيد البدويهي فضية سباق زوجي كياك ناشئين، وحصدت اللاعبة منة الله حسن فضية منافسات فردي كياك متقدم سيدات.