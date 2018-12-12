موريتانيا والسعودية تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

استعرض زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس أرباب العمل الموريتانيين، مع السفير السعودي لدى موريتانيا هزاع المطيري، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والسعودية.



وقالت الإذاعة الموريتانية إن الطرفين بحثا فُرصَ التعاون بين هيئات أرباب العمل الموريتانيين والسعوديين وسبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.



وقدم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، عرضا حول فرص الاستثمار الكبيرة بموريتانيا والتحسن المتواصل في مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليضطلع بدوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأعرب السفير السعودي، خلال الجلسة، عن اعتزازه بمستوى العلاقات الممتازة التي تربط موريتانيا بالسعودية، مُعربا عن أمله في أن تُعزز مُواكبة هيئات أرباب العمل في البلدين من هذا التكامل والتعاون المشترك.