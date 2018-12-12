البرازيل: مرتكب حادث إطلاق النار على الكاتدرائية يعاني من مشاكل عقلية

أكدت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن المسلح الذي قتل 4 أشخاص داخل كاتدرائية جنوب شرق البلاد، يعاني من الاكتئاب ومشاكل عقلية أخرى.



وأوضح المتحدث باسم الشرطة البرازيلية - في تصريح أوردته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الجاني "ايلور فيرناندو جراندولفو" (49 عامًا) أطلق الرصاص من بندقيتين على مرتادي الكاتدرائية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وجرح 4 آخرين قبيل انتحاره بإطلاق الرصاص على نفسه.



وأشار إلى أن الجاني كان يعمل محللًا للنظم وشغل عدة وظائف في الحكومة البرازيلية، وليس لديه سجلات إجرامية، لافتًا إلى أن الغموض مازال يكتنف دوافعه لارتكاب هذا الحادث.