السلطات الأمريكية تتهم شابًا بارتكاب جرائم إرهاب داخلي

وجهت السلطات الأمريكية، الاتهام إلى شاب يقيم بولاية "أوهايو"، اليوم الأربعاء، بارتكاب جرائم إرهاب داخلي.



وذكر راديو "صوت أمريكا" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهم الشاب "فينست آرمسترونج" (23 عامًا) بالإدلاء ببيانات غير صحيحة، حيث كان يقيم مع سيدة اتهمت في وقت سابق من هذا الأسبوع بشراء مواد يمكن أن تدخل في تصنيع القنابل.



وتقول السلطات الفيدرالية الأمريكية إن آرمسترونج نفى - خلال التحقيقات التي أجريت معه أمس الأول - أن يكون قد ناقش مع السيدة التي يقيم معها في منطقة "توليدو" تنفيذ أي اعتداءات عنيفة داخل الولايات المتحدة.