"الأعلى للثقافة" يقيم ندوة عن تأثير المخدرات وطرق الوقاية
نظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "المخدرات التخلقية وطرق الوقاية"، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
بدأت الندوة بشرح أهمية هذا الموضوع الشائك الذي يخص شريحة الشباب الذي يقع على عاتقهم مهمة بناء الأوطان والتي تقف المخدرات عائقا منيعا أمام طموحات بلادهم فيهم.
وأكد مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الدكتور حافظ شمس الدين - خلال كلمته - خطورة المخدرات وخاصة "التخلقية" وهي كما أوضح التي تنبثق من المواد الطبيعية أو المصنعة والتي يفوق تأثيرها بالقطع المخدرات الطبيعية بما لها من تأثير مدمر وهالك لخلايا المخ.