مجموعة من العروض السينمائية بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية

يُعرض بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية كل من الفيلم التسجيلي "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، وهو فيلم وثائقي يتناول السيرة الفنية للفنان محمد فوزي أنتجه وأخرجه الدكتور حسين بكر، مدير التصوير السينمائي والمدرس بالمعهد العالي للسينما وذلك يوم السبت المقبل.



كما يتم عرض الفيلم الروائي القصير "ندى" للمخرج عادل يحيى، وتدور أحداثه حول ندى، الفتاة البكماء التي تعمل كراقصة في إحدى الفرق الاستعراضية، وأثناء أحد العروض تتعرف على عمر، شاب كفيف، ويستحيل التواصل بينهما، كما سيتم عرض الفيلم الروائي القصير "شباكى" للمخرج بهاء الجمل، الذي يناقش فكرة التعايش مهما كانت صعوبة الحياة ومشاكلها.



وعقب عرض الأفلام.. تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام التي يتم عرضها مع صناعها والجمهور.