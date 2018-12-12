تحرير 3503 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين بالمنيا
قامت مباحث مرور المنيا بحملة مرورية بشوارع وميادين والطرق السريعة بالمحافظة نجحت خلالها في ضبط وتحرير 3 آلاف و503 مخالفة مرورية و5 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة.
كان العميد عادل جلال، مدير إدارة مرور المنيا، قد ترأس حملة مرورية مكبرة نجحت في ضبط 3 ألاف و503 مخالفة مرورية من بينها ضبط سيارات ودراجات بخارية ومركبات بدون لوحات معدنية أو بدون ترخيص.
وضبطت الحملة 5 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بعد فحص عينة 5 سائق في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة.