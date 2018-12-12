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تقارير ومتابعات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:50 م

إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)

إقبال كثيف من نجوم
مصطفى كرم – حسام عسل
dostor.org/2433839

أقيم منذ قليل عزاء الفنان محمود القلعاوي، بمسجد عمر مكرم، والذي وافته المنية أول أمس، بعد صراع طويل مع المرض.

وشهد العزاء حضورا كثيفا من نجوم الفن والإعلام وكان من بينهم الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج ٩٠ دقيقة بقناه المحور، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وكل من الفنانين محمد صبحي، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وفاروق الفيشاوي، وكمال أبورية، وأحمد آدم، وأحمد ماهر، ومحمد الصاوي، وعماد رشاد، وحجاج عبدالعظيم، وطارق الإبياري، والفنانة نهال عنبر ونجلها حسام سليمان، والفنان بشرى، ومحمد أبوداود، ومحمد فريد، والمطرب ريكو، وإيهاب فهمي، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة.

وكان الفنان محمود القلعاوي، وافته المنية مساء أول أمس الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٧٩ عامًا، وكانت أبرز أفلامه "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لا من شاف ولا من دري" و"هدى ومعالي الوزير"، كما شارك في العديد من البطولات المسرحية منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر".

إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
إقبال كثيف من نجوم الفن والإعلام على عزاء محمود القلعاوي (صور)
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