الخارجية الفلسطينية تحتفل بإضاءة "شجرة الميلاد"

أضاءت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، شجرة الميلاد خلال حفل الاستقبال السنوي التي تقيمه لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى دولة فلسطين، وممثلين عن مجلس رعاة كنائس رام الله ورؤساء بلديات.



وقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي - في كلمته بمناسبة الاحتفال- "إن هذه المناسبة تأتي في ظروف صعبة حيث تصرّ دولة الاحتلال على استفزاز الشارع الفلسطيني باجتياحها للشوارع والمدن، والاحتكاكات في فترة الأعياد، كمن يريد أن يعكّر علينا هذه الأجواء، ويخطف بهجة العيد منّا".



وأضاف: أن الاحتلال يبحث عن الموت ويحتفل به ونحن نبحث عن الحياة ونحتفل بالأمل، يريدون أن يفرضوا علينا البؤس، ونحن نحتضن التفاؤل دائما، يريدون أن يخرجوننا من هذا الوطن، ونحن باقون فيه للأبد، يريدون أن يحولوا أرض فلسطين إلى معازل، ونحن سنبنيها في دولة مستقلة ذات سيادة".



وأكد المالكي أن عيد الميلاد هو عيد وطني فلسطيني، إضافة إلى كونه عيدا دينيا نحتفل به مع بقية العالم لنكرّم فيه فلسطينيا منّا هو "سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام".