فيكتوريا بلزن التشيكي يفوز على روما 2-1

حقق فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، فوزًا ثمينًا على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب "سترونكوفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



الفوز رفع رصيد فيكتوريا بلزن إلى 7 نقاط، ليخطف المركز الثالث في المجموعة، ويتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن فريق سسكا موسكو الروسي الذي احتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضا بعد فوزه المفاجئ اليوم على ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد روما الإيطالي عند 9 نقاط في المركز الثاني، خلف الريال المتصدر بـ 12 نقطة.



سجل ثنائية فيكتوريا بلزن، يان كوفاريك في الدقيقة 62، وتوماس شوري في الدقيقة 72، بينما أحرز هدف روما الوحيد لاعبه سينجيز أوندير في الدقيقة 68.