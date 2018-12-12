رئيس جامعة الأزهر من أسيوط: مصر واحة للأمن والأمان

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود المبذولة التي أدت إلى الطفرة المشهودة والملموسة في قطاع الطب بالجامعة، التي يعد أحد مظاهرها ما نراه من تنظيم المؤتمرات الدولية، وعقد الندوات وورش العمل يوميًا.



وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لقسم التوليد وأمراض النساء بطب الأزهر بأسيوط مساء اليوم والذى يقام تحت عنوان مستقبل صحة المرأة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي الكبير في الأقصر اليوم يؤكد أن مصر واحة للامن والأمان، داعيا العالم لزيارة مصر والأقصر لينعم بشمسها الجميلة وطقسها الدافئ.



تابع: نحن نحتفل اليوم، بميلاد صرح طبي جديد وهو تحويل فصول طب البنات بأسيوط إلى كلية مستقلة، مشيرا إلى أن هذا يعد تأكيدا على شموخ وعطاء قطاع الوجه القبلي في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الطب.



وقال رئيس جامعة الأزهر إن التعليم الطبي في الأزهر يحظى باهتمام كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ حيث إن التجربة العملية أكدت نجاح جامعة الأزهر في جميع المجالات النظرية والعملية.



وأكد أن أطباء وطبيبات الأزهر يقفون على قدم المساواة مع زملائهم من خريجي الجامعات الدولية والمحلية الأخرى، وأكد أن الأزهر نجح نجاحًا كبيرًا في التخصصات العلمية كما نجح على مدار تاريخه الممتد في العلوم النظرية، موضحا أن الأزهر سيظل داعما ومستمرا في مسيرة الكليات العملية، وما نقوم به الآن من إنشاء كليات عملية جديدة بتخصصات مختلفة في كل محافظات مصر يعد تلبية حقيقية لحاجة المجتمع، يؤكد توجه الأزهر في هذا الإطار.



وأشار إلى أن ما حققه قطاع الطب خلال الفترة الماضية هو نتيجة تضافر جهود جميع كليات الطب في جامعة الأزهر، إضافة للتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز، بجانب اختيار سبعة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب من أصل ١٢ في البورد المصري يعكس قيمة وقدر والثقه الكبيره التى يحظى بها أساتذة طب الأزهر، إضافة إلى المركز المتميز الذي احتله قطاع الطب الأزهري في التصنيف الأفريقي الأوروبي، وحصوله على درجة "ممتاز" في هذا التصنيف، ثم ترشيح جامعة الأزهر ضمن ١٥ جامعة من ١٥٠٠ جامعة فى قارة أفريقيا، واعتبار جامعة الأزهر الجامعة رقم واحد على مستوى إفريقيا.



كما أشار رئيس جامعة الأزهر إلى ما حققه مكتب "تيكو" الأزهر من نجاح باهر خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للابتكار الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية بجانب ميدالية فضية حصل عليها الطلاب، قائلا: كنت سعيدا جدا بتميز أبنائي الطلاب حتى أنني قلت إني سعيد بالميدالية الفضية أكثر من الذهبية، لأن من فاز بها طلاب، وهذا في حد ذاته يعكس مدى تميز أبنائي وبناتي من طلاب وطالبات الأزهر.



فى ختام كلمته، تمنى رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر النجاح والتمييز وأن يخرج بتوصيات عملية مفيدة ينعكس أثرها على مستقبل صحة المرأة ليس فى مصر، فقط، بل على مستوى العالم.