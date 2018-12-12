وزير الشباب: بطولات "التضامن الإسلامي" مهمة للتأهل عالميًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الدورات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، معربًا عن سعادته بإدراج تلك البطولات والدورات كبطولات مؤهلة للبطولات العالمية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة بمكتبه اليوم الأربعاء محمد جالود سكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومحمد القرناس سكرتير عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وأحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.



من جانبه، أعرب جالود عن امتنانه وفخره بالرياضيين المصريين على مستوي جميع الألعاب الرياضية، خاصة رفع الاثقال، مشيدًا بالمستوي المتميز للرباعين المصريين محمد إيهاب وسارة سمير.



وعبر القرناس، خلال اللقاء عن أهمية المكانة المصرية في العالم في تنظيم الدورات والأحداث العالمية لما تتمتع به من قدرات وإمكانات مميزة على أعلى مستوي.. مشيرا إلي احتضان مصر لتلك الأحداث الرياضية إضافة قوية لنجاح تلك الأحداث خاصة أن مصر من مؤسسي الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.



حضر اللقاء أشرف دحروج المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال.