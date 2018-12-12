القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
ولاد الكار
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:28 م

سمير رجب ناعيًا إبراهيم سعدة: خسارة للإنسانية والصحافة

الكاتب الصحفي إبراهيم
الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة
حمدين حجاج
dostor.org/2433827

شكل الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة مع الكاتبين الصحفيين سمير رجب وإبراهيم نافع، حالة صحفية فريدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، باعتبارهم من أكثر الشخصيات التي كانت شديدة القرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى نجاحهم في الاحتفاظ بمناصبهم الصحفية لمدد تجاوزت الـ 20 عامًا.

وفي تصريح خاص لـ "الدستور"، نعي " سمير رجب" الكاتب الراحل إبراهيم سعدة قائلًا: "هو رجل كريم وعزيز، وصحفي قدير، وكان إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معني، ورحيله يمثل خسارة للإنسانية وللصحافة والعلم".

وأضاف: "تزاملنا سنوات طويلة، وتنافسنا سنوات أطول، ورغم الغيرة الشديدة بيننا، لكننا احتفظنا بالصداقة، ولم يعكر صفو علاقتنا شيء".

وعن آخر لقاء جمعه بـ"سعدة"، قال: "عندما عاد للقاهرة زرته في المستشفي، وانفطر قلبي حزنا عليه، عندما فشل في التعرف على شخصي، وكان قبل العودة لمصر، كنا تبادلنا الاتصالات التليفونية، قبل ذهابه لإجراء عملية جراحية في ألمانيا، وأخبرني أنه يريد العودة لوطنه، وهو واقف على قدمه، فقد كان يخشي العودة محمولا على الأعناق، والحمد لله الذي حقق له ما أراد".

الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة، صاحب "آخر عمود" في نهاية صحيفة "أخبار اليوم" رحل عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

اقرأ أيضًا
منذ 6 شهر

قصواء الخلالى تكتب: «كتيبة إعلام» تصافح «النيل للأخبار»

منذ 8 شهر

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

منذ 9 شهر

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين

منذ 9 شهر

نقيب الصحفيين: السيسى يدعم حرية الصحافة ويعى جيدًا أهمية الإعلام

الآن

محافظ الشرقية: الاستعانة بخبير أجنبى لحل الأزمة المرورية

الذهب يرتفع لأول مرة بـ3 جلسات مع هبوط الدولار

انفوجراف.. المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين

وفد روسي يبحث مع بشار الأسد تشكيل اللجنة الدستورية

ads
الأكثر قراءة

عبدالعظيم حسين رئيسًا لـ"الضرائب"

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS

الأهلى يعرض 15 مليون جنيه وأكرم لضم حمدى فتحى

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

عبدالعظيم حسين رئيسًا لـ"الضرائب"

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS

الأهلى يعرض 15 مليون جنيه وأكرم لضم حمدى فتحى

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتحويل فصول طب "أسيوط" إلى كلية مستقلة

أصول الدين بالزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم

طب الأزهر تحرم الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المنوفية الأزهرية يبتكرون "مكنسة كهربائية" و "تايمر لشاحن الهواتف"

انطلاق مسابقة الكرة الطائرة لطلاب الثانوية الأزهرية

الأمصار

اتفاق جديد بمشاورات السويد.. وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية وروما يسقط في الكمين التشيكي

البابا فرانسيس يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

واشنطن ترفض طلبا لإسرائيل لتحمل لبنان المسؤولية كاملة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

3 عوامل تتوقف عليها معدل مرات الاستحمام بالأسبوع

مقتل 5 وإصابة 9 فى انفجار ألعاب نارية بالمكسيك (فيديو)

"دراكولا".. نمل متوحش صاحب أسرع فك حيوان في العالم

الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎