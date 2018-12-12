"الصرف الصحي" بالقاهرة تستجيب لـ أبواب الخير بحل مشكلة أبوصير

بعد عرض شكوى أهالي عزبة صفير بالمرج في أحدي الأعداد الماضية لـ "الدستور"، كانت مفاداها "أنهم يعانون من الترعة الموجودة والصرف الصحي وغرق المنازل، ويحتاجون لحل المشكلة، لأن الصرف الصحي الخاص بهم قائم بجهودهم الذاتية".



وبالفعل تم التواصل مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وعلى الفور تمت استجابة الشركة لأبواب الخير بالدستور، وهو القسم المختص باستقبال الشكاوى.



وتواصل وليد رمضان، المتحدث الإعلامي للشركة مع "أبواب الخير" حتى يتم بحث المشكلة ومقابلة مقدم الشكوى.



وبالفعل قابل المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة مقدم الشكوى ووعده بحلها في أسرع وقت.



لاستقبال الشكاوى والحالات على "أبواب الخير" رجاء التواصل على "واتس آب"

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