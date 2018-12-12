نجوم بوليوود وهيلاري كلينتون في زفاف ابنة ثري هندي

جرى تزيين منزل أنتيليا في مومباي، وهو من أغلى المنازل في العالم، ببذخ بالمصابيح والزهور الحمراء، اليوم الأربعاء، لإقامة حفل زفاف إيشا أمباني ابنة المليارديرالهندي موكيش أمباني.



وتتزوج إيشا أمباني من أناند بيرامال وهو سليل عائلة تجارية أخرى بمومباي. وبدأ الأمر بخطبة في بحيرة "كومو" في إيطاليا في سبتمبر، تلاها حفل "ما قبل الزفاف" مطلع الأسبوع غنت فيه بيونسيه في مدينة أودايبور في راجستان وفي النهاية إقامة الزفاف بالمراسم الهندوسية في مومباي.



ويحتل موكيش أمباني المرتبة التاسعة عشر في قائمة مجلة فوربس الخاصة بأثرياء العالم لعام 2018، بثروة يبلغ إجماليها 1ر40 مليار دولار.

والأعمال الرئيسية لمجموعة "ريليانس" الخاصة بأمباني هي البيتروكيماويات والنفط والغاز.



أما عائلة بيرامال فتدير صناعات تتراوح من العقارات إلى الرعاية الصحية. وتبلغ إجمالي ثروته 3ر4 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة فوربس.

وتخرج كل من إيشا أمباني (27 عاما)، وأناند بيرامال (33 عاما)، في كليات إدارة الأعمال في جامعة آيفي في الولايات المتحدة، ويعملان حاليا في شركات أسرتيهما، وفقا لمجلة "إنديا توداي".



وأظهرت القنوات التلفزيونية لقطات مطولة لمنزل أمباني ذي الأضواء البراقة المؤلف من 27 طابقا حيث يقام العرس. وقائمة الضيوف "صغيرة تضم 600 شخص" من الأهل والأصدقاء والمقربين، بحسب وسائل الإعلام.



وذكرت صحيفة" إنديان إكسبريس" أن نجوم بوليوود: شاه روخ خان وأميتاب باتشان وأيشواريا راي وبريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس وصلوا لمكان العرس.



وحضر أيضا الرئيس الهندي السابق براناب موخيرجي، وزير الداخلية الاتحادي راجناث سينج ولاعب الكريكيت السابق ساشين تيندولكار.

وذكرت صحيفة "إنديان اكسبريس" أن الحفل السابق لحفل الزفاف والذي شهده مطلع الأسبوع في "سيتي بالاس" في أودايبور كان حدثا أكبر.

وشوهد وزيرا الخارجية الأمريكيان السابقان جون كيري هيلاري كلينتون وهما يرقصان على أغاني الأفلام الهندية، لكن أكبر عنصر جذب كان فقرة بيونسيه، التي نشرت صورًا لنفسها في القصر وهي ترتدي فستانا باللونين الأحمروالذهبي على الطراز الهندي عبر تطبيق إنستجرام، دون توضيح اسم الحدث.



يشار إلى أن حفلات الزفاف الباذخة التي يقيمها الأغنياء والمشاهير في الهند بدأت تتصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية مؤخرا.