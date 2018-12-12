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سياسي
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:19 م

"مستقبل وطن" يعقد لقاءً جماهيريًا للوقوف على مشاكل قرية جلالة بالضبعة

مستقبل وطن يعقد لقاءً
محمد الشريف
dostor.org/2433822

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الضبعة، اليوم الأربعاء، لقاء جماهيريًا بقرية جلالة إحدى أكبر قرى مركز الضبعة، وذلك خلال زيارة وفد من أمانة الحزب للقرية برئاسة أمين المركز والأمناء المساعدين وأمين الإعلام، وأمين العلاقات العامة، وأمين العمل الجماهيري، وأمين العمال.

جاء هذا اللقاء بناءً على تعليمات الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح المهندس صالح سلطان، بضرورة التواصل الجماهيري بين الحزب والجماهير.

وتناول اللقاء الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها القرية، وعرض الأهالي أهم المطالب من بينها، ضرورة وجود معهد أزهري بالقرية الأم بعد إصدار قرار تخصيص الأرض، ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه، واحتياج القرية لفصل ثانوي عام بالقرية التي تبعد 25 كيلو مترًا عن مركز الضبعة مما يتسبب بحرمان كل فتيات القرية من استكمال التعليم لبعد المسافة عن مدينة الضبعة، وضرورة توفير سيارة نقل مياه الشرب للقرية والتي لايوجد بها سوى سيارة واحدة لخدمة 22 تجمعا.

كما تناول اللقاء ضرورة إيجاد حلول لشبكة مياه الشرب بالقرية والتي لم يتم ضخ الميتة بها منذ إنشائها وإحلال وتجديد مبنى مركز الشباب والذي صدر قرار بإزالته وتجديده ولم يتم التنفيذ، وكذلك ضرورة وجود نجيلة للملعب الخماسي أو الملعب الرئيسي، والذي يعد المتنفس الوحيد لشباب القرية، فضلًا عن احتياج القرية طبيب متواجد بصفة مستمرة بالقرية، وأن يتم توفير الأدوية، وكذلك أدوية ومهمات الطوارئ.

"مستقبل وطن" يعقد لقاءً جماهيريًا للوقوف على مشاكل قرية جلالة بالضبعة
"مستقبل وطن" يعقد لقاءً جماهيريًا للوقوف على مشاكل قرية جلالة بالضبعة
"مستقبل وطن" يعقد لقاءً جماهيريًا للوقوف على مشاكل قرية جلالة بالضبعة
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