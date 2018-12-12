"إنبي" و"النجوم" يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

واصل فريق "إنبي" نتائجه السلبية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بتعادل مساء اليوم الأربعاء، مع ضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر المسابقة.



وفشل "إنبي" في تحقيق أي انتصار للقاء التاسع على التوالي بالدوري، حيث تعادل ست مرات وتلقى ثلاث هزائم في آخر تسعة لقاءات له بالمسابقة، ويعود آخر فوز له بالدوري إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حينما تغلب على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الأسبوع الثامن للدوري.



وتقدم عودة مارشال بهدف لإنبي في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، ثم تعادل النجوم من خلال ضربة جزاء سجلها المخضرم محمود فتح الله في الدقيقة 65.



ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر، ليواصل معاناته في الفترة الأخيرة.