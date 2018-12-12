رومانيا تعرب عن أملها في تبني اليورو بحلول عام 2024

أعربت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، اليوم الأربعاء، عن أملها في تبني بلادها لليورو بحلول عام 2024.



ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية عن فيوريكا دانسيلا قولها أمام البرلمان:"إنها ترغب في الاستفادة من رئاسة بلادها القادمة للاتحاد الأوروبي في تقليل التوترات ما بين الدول الشرقية والغربية العضو في الاتحاد"، مضيفة "هدفنا هو تبني رومانيا لليورو بحلول عام 2024".



وحول ذلك، أوضحت "دانسيلا" "أن هذه الرئاسة ستهدف إلى ضمان تحقيق الفرص والمميزات المتساوية للجميع حتى "لايكون هناك مواطنون درجة أولى وثانية".



وتأتي هذه التصريحات قبل حوالي 3 أسابيع من تولّي رومانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي بداية العام المقبل.



وانضمت رومانيا، التي تعد ثاني أفقر دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد عام 2007 وأعلنت مسبقًا عام 2015 أنها لا تستطيع الوفاء بالمعايير اللازمة لتبني العملة في ذلك الوقت.