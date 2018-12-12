تاجران: مستوردون صينيون اشتروا شحنات فول صويا من أمريكا

قال تاجران أمريكيان، إن شركات حكومية صينية اشترت ما لا يقل عن 500 ألف طن من فول الصويا من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في أول صفقة شراء ضخمة منذ أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ أوائل ديسمبر.



وقال"تاجر"، إنه علم ببيع تسع شحنات، ومن المحتمل أن يكون العدد أكبر من ذلك.



وأضاف تاجر ثان على دراية بالصفقات أن الشركات الحكومية الصينية اشترت ما لا يقل عن 12 شحنة للشحن خلال الفترة بين يناير ومارس.



يذكر أن الصين أكبر مشترٍ للصويا الأمريكية، لكنها اشترت كميات قليلة منذ أن فرضت بكين رسوما جمركية على الشحنات الأمريكية في السادس من يوليو، ردا على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية.