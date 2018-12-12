أول مذيعة من ذوي الاحتياجات: الفنانة يسرا شجعتني بظهورها معي

أعربت بطلة العالم في السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، رحمة خالد، التي انضمت حديثًا إلى شبكة قنوات "دي إم سي"، من خلال برنامج "8 الصبح"، برفقة مذيعها المفضل رامي رضوان، عن سعادتها البالغة لظهور الفنانة يسرا معها في حلقة غدًا، كنوع من أنواع التشجيع.



وواصلترحمة خالد حديثها لـ"الدستور" قائلًة: "أنا بحب الفنانة يسرا جدًا، ولما الناس أحبطتني وكانت معترضة على ظهوري كمذيعة في القناة، وعرفت الفنانة يسرا بده، قررت دعمها وتشجيعها ليّا عن طريق ظهورها معيّ في البرنامج، والحلقة بتكون مسجلة طلعت حوالي 10 دقايق، وكانت مبسوطة بيّا جدًا".



يذكر أن رحمة خالد، سباحة وبطلة بارالمبية مصرية، درست بمدرسة الألسن للسياحة والفنادق، قسم خدمات سياحية، وحصلت في البطولة العربية الإقليمية بسوريا عام ٢٠١٠ على ٤ ميداليات، منها ذهبيتان، فضية، وبرونزية.