غدًا.. العرض الخارجي الأول لـ"تراب الماس"

ينطلق العرض الأول لفيلم الفنان أسر ياسين "تراب الماس"، غدًا الخميس، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.



ومن المنتظر أن يحضر أبطال العمل وعلى رأسهم آسر ياسين، ومنة شلبي، العرض الأول للعمل بالأضافة إلى حضور المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.



"تراب الماس" بطولة منة شلبي، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، محمد ممدوح، صابرين، أحمد كمال، محمد الشرنوبي، تارا عماد، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، عادل كرم وعزت العلايلي، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

