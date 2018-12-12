يلا شوت – يلاشوت مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم اون لاين يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات ويخشى السقوط في مواجهة اليوم والذي سيمنح مانشستر فرصة لاقتناص الصدارة، ويقدم السيدة العجوز موسما رائعا ويتصدر الكالتشيو بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وضمن البيانكونيري تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة ويحتل قمة الكالتشيو الإيطالي برصيد 43 نقطة من 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في واحدة ولم يتلقى هزيمة حتى الآن، لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد يانج بويز بث حي اليوم الأربعاء في دوري الأبطال.

يلا شوت – يلاشوت مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول

على الجانب الآخر يدخل فريق يونج بويز مباراة اليوم بحثا عن تحقيق انتصار تاريخي يضاف له في سجل مبارياته ويحتل فريق يانج بويز صدارة الدوري السويسري برصيد 46 نقطة بعد مرور17 جولة واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في واحدة وخسر مثلها منذ انطلاقة الدوري، بدون تقطيع مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم الأربعاء.

يلا شوت – يلاشوت مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول

وسيفتقد اليوفي لجهود لاعب الوسط سامي خضيرة وأليكس ساندرو ومويس كين، وتنقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي في بث حي ومباشر، جاري الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا