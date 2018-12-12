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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:17 م

رئيس فنزويلا يتهم الولايات المتحدة بالسعى وراء اغتياله

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
أ ش أ
dostor.org/2433773

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالسعي وراء اغتياله.
وأكد مادورو - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أن واشنطن تهدف من وراء ذلك إقامة ديكتاتورية في بلاده الواقعة بأمريكا الجنوبية.
وكان مادورو تعرض لمحاولة اغتيال، في أغسطس الماضي، عن طريق استخدام طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات أثناء إلقاء كلمة في حفل عسكري، غير أن الجنود الحكوميين أطلقوا النيران على الطائرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما، ما جعل مادورو يؤكد - في وقت سابق - على أن الهدف من محاولة اغتياله لم يقتصر على قتل رئيس البلاد بل يكمن في القضاء على الديمقراطية وإغراق الحياة السياسية والاجتماعية في فنزويلا بالعنف.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى فرضت عقوبات بحق إدارة الرئيس مادورو في محاولة للضغط على فنزويلا لاستعادة الديمقراطية، وتعتبر العديد من الدول والمنظمات الدولية والمعارضة الفنزويلية الانتخابات التي جرت مؤخرا في فنزويلا، انتخابات غير ديمقراطية.

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