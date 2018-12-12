المدير الفنى للنادى الأهلى يُعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة جيما الإثيوبى

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة "جيما الإثيوبي"، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، باستاد برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وضمّت القائمة، كلًا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد؛ وحسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية؛ وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد سليمان؛ ومروان محسن.