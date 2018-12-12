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الثقافة
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:13 م

"كن عاشقًا".. كتاب جديد لـ أحمد الشهاوى عن "المصرية اللبنانية"

كن عاشقًا.. كتاب
ايهاب مصطفى
dostor.org/2433769

يصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "كن عاشقا" للشاعر أحمد الشهاوي.

ومن الكتاب نقرأ: "رأيتُ العشق فضيلةٌ نفسانية، والحُبَّ مختفيًا محرُوقًا لا رمادَ له، هاربًا ضائعًا غريبًا بين الناس كتابةً ومُمارسةً وسلوكًا، ونحن - في الأصل – أُمَّةُ عشقٍ.

المحبَّة بين رجلٍ وامرأة لا تحتاج إلى واسطة، حيث القلبان هما اللذان يأتلفان ويتحدان، وأيضًا في الحُب الإلهي لا يحتاج العبد واسطةً مع رب السموات والأرض".

الكتاب سيصدر في 36 فصلا، وهو السادس في سلسلة "أدب العشق"، التي بدأها الشهاوي عام 1992 ميلادية، وصدر منها: «كتاب العشق» – دار سعاد الصباح – القاهرة – 1992م، أحوال العاشق – الدار المصرية اللبنانية – القاهرة – 1996م، الوصايا في عشق النساء (الكتاب الأوَّل) – الدار المصرية اللبنانية – القاهرة يوليو 2003م، الوصَايا في عِشْقِ النساءِ (الكتاب الثَّاني) – المكتب المصري للمطبوعات – القاهرة 2006م، أنا مَنْ أَهْوَى.. 600 طريق إلى العِشْق، الدار المصرية اللبنانية 2016م.

"كن عاشقًا".. كتاب جديد لـ أحمد الشهاوى عن "المصرية اللبنانية"
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