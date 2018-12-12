بالصور.. وقفة لطلاب بيلا فى كفر الشيخ لإعادة تشغيل أتوبيسات النقل

نظم طلاب جامعة كفر الشيخ، من أبناء مركز ومدينة بيلا، التابع لمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإعادة تشغيل أتوبيسات النقل الخاصة بهم، وذلك عقب توقفها مؤخرًا.



شارك في الوقفة، أولياء أمور الطلاب، والمئات من الطلبة والطالبة، حيث بدأت الوقفة أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وحمل خلالها الطلاب اللافتات، والشعارات التي تطالب بإعادة تشغيل أتوبيسات النقل الخاصة بهم، كما رددوا هتافات "مش هنركب ميكروباص"، و"عايزين أتوبيساتنا".



وقال علاء أبوالعلا، مُعلم، إنه يتم حاليًا مُحاربة إحدى شركات النقل الخاص، التي تقل طلاب بيلا إلى جامعة كفر الشيخ، وتُدعى شركة "محمد حامد"، بعد تهديد صاحبها من قبل بعض سائقى الميكروباص بمجمع مواقف بيلا، وتكسير الأتوبيسات الخاصة بشركته أكثر من مرة.



وأكد أحمد على، طالب بكلية الهندسة، أن مجمع مواقف بيلا يشهد يوميًا زحامًا كبيرًا بسبب قلة السيارات الميكروباص بالموقف، ما يتسبب في استغلال سائقى الميكروباص للطلاب والمواطنين، ويقومون برفع الأجرة عليهم، ومع ذلك يُحاربون شركات النقل الخاص، والتى تساعد الطلاب في الذهاب إلى كلياتهم دون تأخير.



وأوضح عبد الرحمن سامى، طالب بكلية الصيدلة، أن أتوبيسات شركات النقل الخاص تخفف من الزحام الشديد الذي يشهده مجمع مواقف بيلا كل عام، خاصةً أيام الامتحانات، والتى تشهد فيها المواقف زحامًا شديدًا من قبل الطلاب، لافتًا أن أتوبيسات النقل الخاص لم تؤثر على عمل سائقى الميكروباص في مجمع مواقف بيلا، ولكنهم يريدون استغلال الطلاب، دون أدنى رقيب.



وأضافت ناهد محمد، طالبة، أنها كانت تقف يوميًا بالساعات من أجل استقلال أى سيارة ميكروباص، حتى تصل إلى جامعة كفر الشيخ، ولكن بعد ظهور شركة "محمد حامد"، للنقل الخاص، انحلت الأزمة، وأصبحت تذهب إلى الجامعة في أى وقت، ودون تأخير ـ على حد قولها.



واستنكر طلاب بيلا، إهمال الوحدة المحلية، في حل مشكلتهم التي تفاقمت منذ عدة أسابيع، لافتين إلى أن رئيس مركز ومدينة بيلا رفض مقابلتهم، ولم يهتم بحل مشكلتهم، أو محاسبة سائقى الميكروباص المتسببين في الأزمة، مناشدين باستمرار شركة "محمد حامد"، وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.



فيما طالب العديد من أهالى مركز ومدينة بيلا، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بحل الأزمة، وإعادة تشغيل أتوبيسات النقل الخاص، كى تقل أبناءهم الطلاب من مدينة بيلا إلى محافظة كفر الشيخ، لتخفيف المعاناة عنهم، والعمل على راحتهم.