انفوجراف.. المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "انفوجراف" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية الذكية، أو استخراج بدل فاقد وتألف.



وتتضمن المستندات المطلوبة صورة البطاقة التموينية السابقة إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، بجانب إيصال مرفق وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.



ويتطلب أيضا مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية، وصورة بطاقة أو شهادات ميلاد المستفيدين، فضلا عن مفردات المرتب في حالة العمل أو بحث اجتماعي في حالة عدم وجود العمل.