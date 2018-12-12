وفد روسي يبحث مع بشار الأسد تشكيل اللجنة الدستورية

حثّ وفد من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع في سوريا وما حولها وتشكيل اللجنة الدستورية.



وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المحادثات تناولت تطورات الوضع في سوريا وما حولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وأوضحت الوكالة أن اللقاء شارك فيه المبعوث الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين.