يوفنتوس ويونج بويز | مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري | يلا شوت اون لاين

يلعب يوفنتوس مواجهته الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم أمام يانج بويز في ملعبه بالعاصمة السويسرية "برن" بعد ضمانه الصعود من المجموعة الثامنة إلى الدور الثاني من البطولة.





وحسمت فرق المجموعة اتجاهها في الجولات الخمس الماضية، بعد احتلال البيانكونيري صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وجاء في المركز الثاني مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط ليصعدان إلى المرحلة المقبلة.





ونجح فالنسيا صاحب المركز الثالث في ضمان الانتقال إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد تجميعه خمس نقاط، ليتذيل المجموعة يانج بويز برصيد نقطة واحدة.

يوفنتوس ويونج بويز | مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري | يلا شوت اون لاين





وكان يوفنتوس في مباراة الذهاب على ملعبه "أرينا" في الجولة الثانية، استطاع أن يتفوق على منافسه السويسري في مباراة اليوم بنتيجة 3-0، سجلهم كلهم مهاجمه الأرجنتيني "باولو ديبالا".





التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا

تشيزني، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، كوادرادو، بيانيتش، بينتانكور، كوستا، رونالدو، ماندزوكيتش





التشكيل المتوقع ليانج بويز في مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

فون بولموس، مبابو، فون بيرجين، كامارا، بينيتو، لاوبر، سوليماني، سو، أيبشير، أسالي، نسامي.

يوفنتوس ويونج بويز | مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري | يلا شوت اون لاين





موعد مباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

تفاصيل مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر والقنوات الناقلة: القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 4 – بي ان سبورت 4 . معلقين المباراة: حسن العيدروس . الملعب: سويس وانكدورف . المناسبة: دوري أبطال أوروبا .









موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر لجميع الدول العربية: 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD4" لتبث عليها مباراة يوفنتوس ويانج بويز.

يوفنتوس ويونج بويز | مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري | يلا شوت اون لاين





معلق مباراة يوفنتوس ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين يوفنتوس ويانج بويز للمعلق اليمني "حسن العيدروس".

يوفنتوس ويونج بويز | مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري | يلا شوت اون لاين