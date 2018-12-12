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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:18 م

مهرجان الترنيمة يقدم "الهارمونى الأول" على مسرح الكاثوليكى للسينما

مهرجان الترنيمة يقدم
مايكل عادل
dostor.org/2433701

يبدأ الحفل الهارموني الأول لمهرجان "الترنيمة" في نسخته الأولى، على مسرح النيل بالمركز الكاثوليكي للسينما بوسط القاهرة، غدًا الخميس، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والمرنمين والشخصيات العامة.

الحفل الهارموني الأول للمهرجان ستقدمه الإعلامية عبير حلمي، مؤسس شركة 2B للإنتاج الفني، ويخرجه ملاك منسي.

ويقدم المهرجان باقة من الترانيم الجديدة والتراثية أيضًا حيث سيشارك في حفل المهرجان كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، وكورال "صوت أورشليم" بقيادة سامح إلكسان، وعازف القانون ناصف نظمي، وعازف العود جرجس صبحي، ومن المرنمين: المرتل الإكليريكي مكاري صليب، وحنان سمير، ودينا فرج، وميرنا أسعد، وماري محب، ورضا حبيب، وساندي مراد، والطفلة ميريتيا عماد، والتي شاركت في برنامج «ذا فويس»، والطفلة نتالي ناصف.

واستعد المسرح بتركيب ديكورات العمل من خلال بولا يسري وبولا عاطف، وهندسة صوت «ميكساج» باسم فايق، وتصوير الحفل فيكتور فرج، و«داتا شو» نيفين مجدي.

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