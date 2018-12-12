الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:12 م
يوفنتوس مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم .. يوفنتوس يوتيوب .. يلا شوت JUVENTUS
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ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم .. يوفنتوس يوتيوب .. يلا شوت JUVENTUS
روابط مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق يونج بويز السويسري في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على الأراضي السويسرية وتنطلق مباراة اليوفي ويونج بويز بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم .. يوفنتوس يوتيوب .. يلا شوت JUVENTUS
وتُنقل مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق يونج بويز لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة بالرغم من إقصائه منها بشكل رسمي.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.
تفاصيل مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 4 – بي ان سبورت 4 .
معلقين المباراة: حسن العيدروس .
الملعب: سويس وانكدورف .
المناسبة: دوري أبطال أوروبا .
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم .. يوفنتوس يوتيوب .. يلا شوت JUVENTUS
موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر لجميع الدول العربية:
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم .. يوفنتوس يوتيوب .. يلا شوت JUVENTUS