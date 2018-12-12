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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:02 م

"قوى النواب": معينو الصناديق الخاصة من حقهم الحصول على حقوقهم

مايسة عطوة
مايسة عطوة
محمد جعفر
dostor.org/2433686

أكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحقية المعينين على الصناديق الخاصة في الانتقال إلى الموازنة العامة للدولة، حتى يضمنوا الحصول على حقوقهم كاملة كموظفين في الحكومة.

وأضافت عطوة، في بيان اليوم، أن لجنة القوى العاملة أنهت المشروع الخاص بنقلهم إلى بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، ورفعت تقريرها إلى الجلسة العامة بالمجلس.

أشارت إلى أن القانون سيأخذ دوره في العرض على الجلسة العامة، وحتى ذلك تجري العديد من التنسيقيات بين وزراء الحكومة للتحضير إلى نقل هؤلاء العمال إلى الموازنة.

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