العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في يناير

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في يناير بمقدار 0.60 دولار ليصل إلى حد التعادل مع متوسط أسعار خامي عمان ودبي من الشهرالسابق.



وأشارت سومو في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى أن خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته جرى تسعيره دون أسعار خامي عمان ودبي بواقع 2.50 دولار للبرميل.



وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يناير الثانى لأسواق الأمريكتين عند سعر خام أرجوس العالي الكبريت زائد 0.80 دولار للبرميل، ارتفاعا من الشهر السابق.



وانخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى ما دون سعر مؤشر خام أرجوس العالي الكبريت بمقدار 0.10 دولار للبرميل.



وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يناير الثاني بمقدار 0.60 دولار للبرميل ليسجل خصما قدره 2.95 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك في يناير ليسجل خصما قدره 2.70 دولار للبرميل.