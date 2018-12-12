مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري ( بث مباشر ) 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

روابط مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق يونج بويز السويسري في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على الأراضي السويسرية وتنطلق مباراة اليوفي ويونج بويز بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.



