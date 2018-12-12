الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:57 م
مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري ( بث مباشر ) 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا
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روابط مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق يونج بويز السويسري في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على الأراضي السويسرية وتنطلق مباراة اليوفي ويونج بويز بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تفاصيل مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 4 – بي ان سبورت 4 .
معلقين المباراة: حسن العيدروس .
الملعب: سويس وانكدورف .
المناسبة: دوري أبطال أوروبا .
موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر لجميع الدول العربية:
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
روابط مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق يونج بويز السويسري في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على الأراضي السويسرية وتنطلق مباراة اليوفي ويونج بويز بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.